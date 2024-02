Calciomercato | Bayern Kane pensa a ritorno in Premier | Chelsea pronto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I Blues alla finestra: l'attaccante inglese non sarebbe felice in Germania LONDRA (INGHILTERRA) - Era andato alMonaco per vincere finalmente qualcosa ma rischia di rimanere anche stavolta a bocca asciutta. Inoltre il suo ambientamento in Germania non starebbe funzionando, al punto da valutar

Dalla Spagna riferiscono come il Milan sia interessato al gioiello classe 2007 del Bayern Monaco per le prossime sessioni di Calciomercato (pianetamilan)

Il Fußball-Club Bayern München AG, noto internazionalmente come Bayern München in tedesco, Bayern Munich in inglese e come Bayern Monaco in italiano, è una società polisportiva tedesca avente sede a Monaco di Baviera, celebre per la propria sezione calcistica, che milita nella Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco di calcio.

Calciomercato Juventus, Timothy Weah già ai saluti in estate Cosa filtra: È arrivato a Torino in estate Timothy Weah, tuttavia, come riporta oggi Tuttosport il giocatore non è ancora riuscito ad incidere e ad entrare pienamente.

Ceccarini: 'La Juve potrebbe inserire Soulé come contropartita tecnica per Koopmeiners': In un recente editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, ha iniziato a volgere lo sguardo verso il prossimo Calciomercato estivo, concentrandosi sulla strategia della Juventus potrebbe ...