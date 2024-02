Calcio | Simeone avvisa l’Atletico | ‘l’Inter è tra le 4-5 squadre migliori d’Europa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milano, 19 feb. – (Adnkronos) – “Io penso che i nerazzurri siano tra le4-5d’Europa in questo momento. Basta vedere quello che stanno facendo in campionato, l’anno scorso in Champions hanno giocato una grandissima finale contro il Manchester City. Non lo dico da ora: giocano in maniera concreta, semplice e così vengono le cose: sarà una partita di tanti duelli, chi ne vincerà la maggior parte avrà più possibilità di portare a casa la partita”. Così l’allenatore delMadrid Diego, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter. L'articoloWeb.