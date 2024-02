Calcio Serie C Ancona | Recanatese | Fermana | Vis Pesaro | una vittoria | due pareggi | una sconfitta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Buon punto dei dorici che recuperano due volte il risultato con i toscani. Scivola ancora ladel nuovo tecnico Filippi. Pari dellacon la Spal. Vis 4-0 al Pescara 18 febbraio 2024 –che tornava oggi al “Del Conero” con la Carrarese, terza forza del torneo, dopo il buono nel derby di. In una gara spumeggiante che ha visto un’comunque in ripresa rispetto ad alcune gare fa, la Carrarese ha sfiorato il colpaccio, raggiunta dai biancorossi nel finale, per il definitivo 2-2. Ospiti in vantaggio con Finotto al 9’, raggiunti da Energe al 14’. La Carrarese non ci sta e torna in vantaggio già al 18’ con Schiavi. Nella ripresa, quando l’sembrava tornare ai fantasmi del passato con unache avrebbe ...

Finisce 2-5 al Bianchelli, molisani in vetta da soli Senigallia , 18 Febbraio 2024 – troppo forte questo Campobasso per la Vigor , che incassa una ... ()

Monza - Milan (4-2) Serie A 2023 la Repubblica

Monza, Palladino: "Dedico la vittoria al presidente Berlusconi": L'allenatore del club biancorosso ha esordito così: "Oggi è stato tutto emozionante: è stato bello vedere i ragazzi che ci credevano. Abbiamo affrontato una squadra molto forte con enormi motivazioni.

Sestri Levante – Cesena: diretta live e risultato in tempo reale: Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Serie C, Girone B SESTRI LEVANTE – Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 20.45, allo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, avrà inizio ...

