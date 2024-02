Calcio Seconda | un Migliarino Vecchiano da favola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pisa 19 febbraio 2024 –– InCategoria grande impresa del, mentre per le altre squadre pisane sono lacrime, sudore e sangue in una stagione finora davvero avara di soddisfazioni. Nel girone A tre sconfitte ed un pareggio per le nostre formazioni. Il San Prospero Navacchio sul campo della Fivizzaneseaveva una gara difficile e così è stato con i locali che hanno vinto 2 – 1. San Prospero che con questa sconfitta scivola al quintultimo posto play-out scavalcato dallo Sporting Camaiore. L’altradella classe, il Montignoso, batte di misura il Pontasserchio al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato passando per 0 – 1. Ottavo posto con ventotto punti per la squadra di mister Carboni. Sconfitti anche gli Ospedalieri in casa al Comunale di Putignano. Il Monzone passa per 0 ...