Calcio | lotta salvezza | funziona la cura Nicola a Empoli | per bookie Salernitana sempre più giù

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – Non finisce la crisi della, nonostante il cambio tecnico. I campani rimediano contro l?Inter la quarta sconfitta nelle ultime cinque e vedono il ritorno in Serie B molto vicino, a 1,07, su Goldbet e Better, seguiti dal Verona, capace di fermare la Juventus al ?Bentegodi?, e offerto a 1,60, leggermente avanti al Cagliari, senza vittorie da oltre mese e dato di ritorno in serie cadetta a 1,65. Convince iinvece la, giunto al quinto risultato utile in altrettante partite alla guida dell?: la retrocessione dei toscani sale a 2,25, mentre si fapiù complessa la situazione del Sassuolo, fissato a 2,50 e il Frosinone, alla terza sconfitta consecutiva, e proposto a quota 3. L'articoloWeb.