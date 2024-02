Calcio | Gattuso esonerato dal Marsiglia | Galtier favorito per la successione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) IlhaGennaro. Lo scrive L’Equipe. Dopo il già deludente pareggio contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League, i dirigenti delavevano concesso all’ex tecnico di Milan e Napoli un’ultima chance contro il Brest, ma ieri sera in Bretagna è finita con una sconfitta in superiorità numerica.era arrivato a fine settembre per succedere a Marcelino. Ilper laora è, cui i dirigenti dell’OM avevano già pensato a settembre ma l’ex tecnico del Psg era coinvolto nel processo per razzismo a Nizza. Il tecnico è stato nel frattempo assolto e al momento allena in Qatar, l’Al-Duhail. L'articolo proviene da Ildenaro.it.