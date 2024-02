Calcio Femminile | Tavagnacco eroico ferma la capolista Ternana

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le ospiti prendono due traverse, le ragazze di Campi si difendono con le unghie e con i denti e portano a casa lo 0-0. Stop. Illa, lanciata e prima in classifica. Un punto che fa tanto morale in casa gialloblù, l’ennesima dimostrazione di quanto questo sport sia imprevedibile. Chi lo avrebbe mai detto alla vigilia? Pochi, forse nessuno. Laarriva in Friuli obbligata a ottenere bottino pieno per tenere distante la Lazio in classifica. Specialmente in avvio, la squadra di Melillo fa valere la propria superiorità tecnica e soprattutto la maggiore fisicità. Sono le palle alte a creare apprensione alche in apertura di gara vede le avversarie svettare altissime nel gioco aereo. Sattolo è costretta alla gran parata sul colpo di testa di Tarantino a botta ...