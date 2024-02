Calcio femminile | le migliori italiane della 18ª giornata | Giugliano è sempre decisiva | Linari collante | Girelli cinica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La stagione regolareSerie A 2023-2024 diè andata in archivio. Nessun particolare scossone nell’ultima, la diciottesimamassima serie, terminata con il trionfo delle prime due squadreclasse, la Roma e la Juventus. Le giallorosse si sono imposte di misura nell’interessante partita contro la Fiorentina, dimostrando la grande superiorità già abbondantemente sfoggiata negli scorsi mesi. Tutto facile invece per la Juve, passata per 4-1 contro il Napoli. Vincono anche il Milan, che ha regolato per 2-1 l’Inter nel derby, il Sassuolo (2-0 contro la Samp) oltre che il Como, abile a espugnare Pomigliano con il 3-4 siglato all’ultimo minuto di recupero. Comeampio il parco delle giocatriciche si sono ...