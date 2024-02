Calcio | è ufficiale | Napoli a Calzona De Laurentiis | spiace per Mazzarri

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Walterlascia la panchina del, dove arriva Francesco. A ufficializzarlo lo stesso presidente Aurelio De, che intercettato in serata da Sky Sport, dopo una giornata convulsa, ha detto: «Walterè un amico della famiglia Dee soprattutto amico del. E’ sempre doloroso esonerare un amico, io l’ho ringraziato per essere venuto in un momento...