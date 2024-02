Calcio | Crystal Palace | Glasner è il nuovo allenatore

Il sabato della Premier si è aperto con la vittoria in rimonta del Liverpool in casa del Crystal Palace : prima la rete su rigore di Mateta al 52', ... (247.libero)

Smart TV Samsung Crystal da 65': MEGA sconto del 18%: Che tu stia guardando un film d'azione, una partita di calcio o una serie TV, ogni dettaglio sarà ... Con la tecnologia OTS Lite , l'audio della Smart TV Samsung Crystal UHD segue l'azione sullo schermo,...

Le partite di oggi, lunedì 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: ... sfida salvezza tra Everton e Crystal Palace e in campo anche la Serie C E' un lunedì 19 gennaio che dà il via ad una settimana piena zeppa di appuntamenti per tutti gli amanti del grande calcio. In ...

Calcio in tv oggi: programma del 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: ... quelli di Premier League e Serie C su e Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di ... riceve il Crystal Palace, reduce dalla sconfitta casalinga per 1 - 3 contro il Chelsea e sedicesimo a ...