Calcio | Champions Thuram Griezmann? Lo affronteremo di squadra

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Con l'Atletico bellissima partita, in campo per vincere" MILANO - "L'Atletico è unache si difende bene, palleggia anche molto bene, ha attaccanti forti come Memphis, Morata,, dovremo stare attenti anche alle ripartenze. Sarà una bellissima partita domani ma ci concentriamo su di

Champions: Inter; Inzaghi, vogliamo rivivere notti magiche: Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Sarà una bellissima gara, l'...

Inter, Thuram pre Atletico Madrid: "La Champions è un obiettivo, in campo per vincere": "Sarà una bella partita in un San Siro pieno, vogliamo fare una buona prestazione". Marcus Thuram presenta la sfida all'Atletico, avversario dell'Inter agli ottavi di Champions League: "La Champions è un obiettivo, più che un sogno. Scenderemo in campo per vincere". Simeone ha una squadra ricca di campioni, uno su tutti Griezmann, compagno di nazionale del nove nerazzurro: "È uno dei ...

Inter, Inzaghi: bello rimanere 13 anni come Simeone ma da noi si cambia presto idea: E' l'ultima cosa che manca a questa Inter, l'etichetta di super anche in Champions. Viene da una finale, vero, ma allo stato i nerazzurri non vengono considerati alla ... Giocano un ottimo calcio. L'ho ...