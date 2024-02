Calcio | Champions Tedesco Zwayer arbitro Napoli-Barcellona

La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League , semplicemente Champions o con l'acronimo UCL, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Calzona pronto per sostituire Mazzarri sulla panchina del Napoli: (ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Giornate di tensione nel Napoli dopo l'1-1 col Genoa e la riflessione del presidente De Laurentiis sul possibile ...

UFFICIALE - Napoli-Barcellona, arbitra il tedesco Zwayer al Maradona: Sarà Felix Zwayer l'arbitro del big match di Champions League, valido per l'andata degli ottavi di finale, tra Napoli e Barcellona. Si tratta di un fischietto tedesco che sarà coadiuvato dai ...

Torino-Lazio, dove vedere il match in tv e streaming: Dopo la brutta sconfitta interna con il Bologna, la Lazio è chiamata a una reazione. Gli uomini di Sarri tornano subito in campo giovedì in trasferta contro il Torino per ...