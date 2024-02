Calcio Allievi Under 17 regionali e provinciali | completato il girone d’andata | risultati e classifiche

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mercoledì in campo solo ilB regionale mentre nelA e C è finito il. Poi una lunga pausa fino al 10 marzo. IlA riprenderà invece il 3 marzo come il campionato provinciale VALLESINA, 19 febbraio 2024 –alle spalle per ilA e C mentre per quello B ancora due turni (squadre dispari) eche si vanno via via delineando con più marcati dettagli. Al momento nel regionale passerebbero alfinale per contendersi il titolo di campione regionale17, K Sport Montecchio Gallo e Vigor Senigallia per ilA; Giovane Ancona e Maceratese per ilB; Fermo e ...