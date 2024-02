Calcio | alle 20 30 sui canali Netweek torna il Processo di Biscardi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – Come di consueto,20:30 suiIldi. Un appuntamento da non perdere sin dall?Anteprima, un vero e proprio viaggio dparticolarità della 25/a giornata finoitaliane impegnate in Champions League. A seguire, il salotto accoglierà ospiti d?eccezione: Marco Amelia, il prof Carlo Taormina, Fabrizio Bocca, Augusto Sciscione e il gradito ritorno dell?On. Maurizio Gasparri, tifoso appassionato e storico amico del. A loro il compito di analizzare il momento di crisi di Juventus e Milan, staccate da un?Inter apparentemente inarrestabile, e delle altre formazioni impegnate nell?ultimo turno di campionato. Presente in studio anche Carlotta Desirello, con la ...

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa L'articolo Conf. Mazzarri : ... (forzazzurri)

Brutte notizie per gli appassionati del Calcio scandinavo: muore a 39 anni poco prima di iniziare la sua esperienza da allenatore Era da poco stato ... (rompipallone)

Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Come di consueto, alle 20:30 sui canali Netweek torna Il Processo di Biscardi . Un appuntamento da non perdere sin ... (liberoquotidiano)

L'Hockey Piné vince contro il Vinschgau e si prende subito un posto in semifinale. E' stata anche una serata di sensibilizzazione con la ...: I trentini puntellano il primo posto e accedono così direttamente alle semifinali del torneo. Il ... in precedenza avevo giocato per una ventina d'anni a calcio, ma le terapie mi hanno indebolito le ...

Il programma della settimana del Pisa Sporting Club. Torregrossa da valutare, Barbieri ok: ... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa Calcio, il volume "Cento Pisa" per ... Conduce "Finestra sull'Arena", il talk show di Sestaporta TV in onda tutti i giovedì alle 21. ...

Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League - UEFA Europa League: ...(GER) Liverpool (ENG) Rangers (SCO) Slavia Praha (CZE) Villarreal (ESP) West Ham (ENG) Guida alle ... la Dublin Arena ospita le partite della nazionale di calcio e di rugby della Repubblica d'Irlanda. ...