Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati e marcatori delle gare tra il 16 e il 17 febbraio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pari spettacolo tra Audax e Corinaldo in B. Lo Jesi, in C1, batte l’Alma Juventus Fano e torna a -2 dalla vetta. In C2, il Real Fabriano fa l’impresa in casa dell’Avenale e blinda i play-off, la Polisportiva Victoria difende il secondo posto VALLESINA, 192023 – Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine della regular season nei campionati diB, C1 e C2 dia 5. Nelledello scorso fine settimana tra il 16 e il 17, infatti, ci sono stati tantissimi gol nelle partitenostre squadre della Vallesina e dintorni. InB l’Audax Sant’Angelo pareggia contro il Corinaldo e vede riavvicinarsi il Grifoni. Al contrario lo Jesi, in C1, vince lo scontro diretto contro l’Alma Fano e torna a -2 dalla vetta. In...