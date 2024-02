Calcio a 5 OR di nuovo sconfitta dalla Ternana

(Di lunedì 19 febbraio 2024)esterna per l’OR (29) nella sfida al vertice di Serie A2. La(38) fa il bis dopo la vittoria in Coppa Italia e si impone 6-3, portandosi a + 9 in classifica (anche se con una gara in più rispetto ai granata). Sotto 3-1 al termine del primo tempo, la squadra cittadina impatta ad inizio ripresa con la seconda rete di giornata di Mazzariol ed il gol di Ruggiero, prima di arrendersi ad una sfortunata autorete, che permette agli umbri di riprendere morale e di allungare nel finale. In B, la Real Casalgrandese (21) supera 3-1 Prato (30), secondo in classifica, il Bagnolo (25) fa 1-1 col Balca Poggese (21).

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Calcio Serie D. Crema: esonerato il tecnico Andrea Danesi Il Nuovo Torrazzo

CALCIO: Nuovo test per l'Euro Bologna, "Vogliamo competere con la Lazio" | VIDEO Teleromagna.it

I tifosi tornano a gioire. "Ora tutti a Modena": Il ritorno alla vittoria dello Spezia al Picco riaccende la speranza di salvezza. I tifosi esultano per la prestazione della squadra e si preparano a sostenere il team anche a Modena.

Calcio – Promozione “A”: Kamarat, tris all’Iccarense. Al Gemini il derby contro il Casteltermini. Risultati della 20^giornata: Sabato e domenica prossima società nuovamente in campo per lo sviluppo della 21^giornata. Per il Kamarat sfida casalinga contro la pericolante Empedoclina, per il Gemini trasferta da vincere sul ...

Nuovo pareggio del Crotone, 2-2 contro il Taranto: Quarto pari di fila. Doppietta di Gomez per gli Squali e di Kanoute per i pugliesi. Il Crotone resta ancora settimo a ridosso dei play off ...