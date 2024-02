Calcio a 5 | Francesca Salvatore | “Vogliamo fare bene dando continuità a quanto fatto all’inizio dell’anno”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La nazionale italiana femminile dia 5 è pronta a vivere un nuovo capitolo del suo 2024. Le azzurre questa volta si cimenteranno in due test amichevoli nel 3 Nations Tournament contro Finlandia e Svezia. A tal proposito, nella giornata di vigilia del primo test, la ct, dalle pagine del sito della Divisionea 5, ha detto: “Le ultime uscite hanno raccontato di un’Italia in crescita e i due match in programma saranno per noi importanti. In primis per la caratura degli avversari, perché squadre del livello di Finlandia e Svezia ce le troveremo di fronte alle prossime Qualificazioni Mondiali; in secondo luogo perché in partite ufficiali non possiamo sbagliare e ci sarà bisogno un approccio attento e determinato, che è ciò che voglio vedere”. Poi ha aggiunto: “Dobbiamo dare ...