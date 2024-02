Caffè specialty? Sì | ma solo se la brioche è all' altezza Perché è controproducente avere una pasticceria mediocre

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un flat white d’avena per favore, e poi un… cornetto surgelato bicolore, con crema di vanillina. Anzi, no, meglio ancora quelladel grande laboratorio che rifornisce un po’ tutta la città, con glassa di zucchero e impasto alla margarina. C’è qualcosa che stona, non trovate? E no, non è la bevanda all’avena (sempre sia lodata).offrire, di piantagione, chicchi tostati da piccole torrefazioni italiane e straniere che lavorano a diretto contatto con i coltivatori, con sistemi sostenibili… e poi abbinarci un prodotto tutt’altro che di qualità, tantomeno sano?di qualità per dolci di livello Capita purtroppo di imbattersi in insegne con attenzione all’oro nero (non sono ancora molte, ma il panorama sta crescendo e a noi piace essere fiduciosi) e un’offerta gastronomica ...