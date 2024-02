Cade dal ponteggio e muore | la vittima è un operaio di 35 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Napoli, 19 febbraio 2024 – Precipita dal. È undi 35ladell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Casalnuovo di Napoli. Il colpo è stato terribile: quando è arrivato al pronto soccorso di Villa dei Fiori era già privo di vita. GERMOGLI PH : FOTO SIMBOLO CARABINIERI INCIDENTE SUL LAVOROIMPALCATURE SICUREZZA Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe precipitato da circa tre metri di altezza durante alcuni lavori di ristrutturazione in via Amalfi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Sul posto i carabinieri della tenenza di Casalnuovo. Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui