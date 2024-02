Bundesliga | continuano le proteste “creative” dei tifosi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Proseguono inledeicontro l’apertura ai fondi stranieri nei club: aerei e macchine telecomandate in campo Inledeicontro la decisione della di federazione di aprire agli investitori stranieri. Una decisione che rivoluzionerebbe la gestione dei club: in Germania esiste la legge del 50%+1: nessun club può essere di proprietà di un singolo azionista per più del 50%, rendendo decisivo l’azionariato popolare. La decisione di aprire agli investitori esteri viene vista come una minaccia al modello, sostenibile, attualmente in vigore. FreiburgvsEintracht Frankfurt 18.02 pic.twitter.com/YMnjaO6HF8 — ????? ???? ?????? (@Ultramaniatics) February 19, 2024 Koln – WerderCi?g dalszy protestów kibiców w ...

Bayern Monaco, c'è Zidane per il dopo Tuchel: lo scenario: ... dopo il cappotto preso a Leverkusen in Bundesliga, per rendersene conto. Resta da stabilire se ... In Germania continuano a fioccare le indiscrezioni relative al successore. Sono stati fatti tre nomi ...

Xabi Alonso, i numeri da record del suo Bayer Leverkusen: Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso vince di nuovo in Bundesliga: 28ª vittoria della squadra su 32 partite, con quattro pareggi Xabi Alonso e il suo Bayer Leverkusen continuano a vincere. Le Aspirine vincono anche contro l'Heindenheim e vanno a +8 dal ...

Proteste per ok a investitori stranieri,stop a match in Germania: In Germania continuano le proteste dei tifosi dopo il via libera all'ingresso di investitori stranieri e fondi privati in Bundesliga. I supporter delle varie squadre manifestano nei modo più svariati, e pacifici, ...