Bundesliga | 22esima giornata | il Bayern perde anche con il Bochum e il Leverkusen vola a +8

(Di lunedì 19 febbraio 2024) KEVIN BERTONI Milano, 19 febbraio 2024 - Una mano sul titolo,se ancora la strada è lunghissima. Ventiduesimadiche potrebbe rivelarsi un vero spartiacque: dopo la vittoria nello scontro diretto, ildi Xabi Alonso vince contro l'Heidenheim nelladi sabato e, poi, domenica ilcade 3-2 sul campo dele ora è a -8 in classifica. Il Borussia pareggia col Wolfsburg e lo Stoccarda allunga in classifica. Vediamo i risultati e come cambia la classifica I risultati della 22°Un solo match nelladi venerdì, la vittoria del Werder Brema per 0-1 sul campo del Colonia grazie alla rete di Justin Njinmah al 70'. Da segnalare che la partita è stata sospesa per una ...

Hakan Çalhanoglu (IPA: ['hakan 'tahanou]; Mannheim, 8 febbraio 1994) è un calciatore turco, centrocampista dell'Inter e della nazionale turca, di cui è capitano.

Bochum-Bayern sospesa per lancio di palline da tennis: la strana forma di protesta, cosa sta succedendo in Germania: BUNDESLIGA - Anche il match Bochum-Bayern Monaco, che chiude la 22esima giornata di Bundesliga, ha visto come forma di protesta il lancio di palline da tennis ...

Bundesliga, pari pirotecnico tra Friburgo ed Eintracht: Finisce 3-3 il match della 22esima giornata di Bundesliga tra Frigurgo ed Eintracht Francoforte. Ospiti in vantaggio con Marmoush al 27, tre minuti dopo ...

BUNDESLIGA - Lutto in Germania, morto sugli spalti un tifoso del Lipsia: Dramma in Bundesliga. Ieri, nel corso della sfida tra Lipsia e Borussia M'Gladbach, valida per la 22esima giornata del campionato e terminata 2-0 per i padroni di casa, è morto un tifoso del Lipsia pr ...