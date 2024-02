Bundesbank | probabile recessione in Germania ma non profonda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)per l'economia dellaanche se "al momento non è prevista unanel senso di un calo dell'attività persistente, ampio e marcato". Lo scrive lanel bollettino mensile rilevando la possibilità di un Pil in contrazione per il secondo trimestre di fila dopo il -0,3% registrato negli ultimi tre mesi del 2023. "E'che l'attività economica diminuisca leggermente ancora una volta nel primo trimestre del 2024" viene spiegato sottolineando la fase di "debolezza" e una "elevata incertezza riguardo al processo di transizione energetica".