Budapest toglie il veto alle sanzioni Ue contro la Russia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'Ungheria non porrà ilal tredicesimo pacchetto dieuropeela. "Durante la sua preparazione è stato possibile eliminare tutti gli elementi che avrebbero danneggiato gli interessi dell'Ungheria, per cui il ricorso alnon ha più senso" ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó, parlando ai cronisti al termine del Consiglio Affari Esteri. Resta, invece, l'opposizionemisure restrittivei coloni israeliani estremisti.

