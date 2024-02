Bronzetti-Kasatkina | WTA Dubai | ultime e diretta TV

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Primo turno del WTA 1000 diche dopo aver visto la grandiosa rimonta di Jasmine Paolini ai danni di Haddad Maia, oggi vedrà invece protagonista Lucia. La tennista azzurra è stata ripescata come lucky loser e si prepara ad affrontare Dariacon il match che non inizierà prima delle 17.30. Dovrebbe essere infatti il quinto match sul campo centrale in programma per oggi e dunque molto dipenderà dalla durata delle partite che lo precederanno. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva la partita, WTA 1000: leLucia– Crediti Foto: Federtennis ...

Il singolare femminile del torneo di tennis professionistico Mubadala Abu Dhabi Open 2024, facente parte della categoria WTA 500 nell'ambito del WTA Tour 2024, si gioca dal 5 all'11 febbraio 2024 a Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Belinda Bencic era la detentrice del titolo, ma è fuori dal circuito per maternità.

WTA Dubai: Paolini rimonta Haddad Maia e chiude col bagel. Cocciaretto lucky loser elimina Mertens: Sotto di un set e di un break, Jasmine Paolinivince dieci giochi consecutivi per battere Beatriz Haddad Maia. Cocciaretto ...