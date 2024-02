Brescia | rissa tra genitori a scuola durante la riunione sul bullismo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Quanto successo in unanelno ha semplicemente dell’incredibile: due papà, convocati insieme ad altriper discutere di alcuni episodi diche si erano verificati tra gli alunni, si sono presi a pugni. Come raccontato daoggi la vicenda ha avuto luogo nellaprimaria “Don Lorenzo Milani” di Prevalle. Si tratta di due papà di 45 e 41 anni che, invitati a discutere del, hanno “risolto” la questione con la violenza. I fatti Secondo la ricostruzione le mamme dei bambini si trovavano all’interno dell’istituto per parlare delle soluzioni da adottare per porre un freno agli episodi die di violenza che si stavano verificando con una preoccupante frequenza in ...

