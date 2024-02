Boxe | sfuma il sogno Parigi 2024 per Pacquiao | il Cio conferma il limite di età di 40 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Brutte notizie per Manny, che non potrà partecipare alle Olimpiadi di. Il pugile filippino sognava di poter competere nella capitale francese nella speranza di conquistare una medaglia, tuttavia a causa delle regole sui limiti di età non sarà possibile. Il Comitato Olimpico Internazionale non ammette infatti eccezioni ed hato che verrà rispettato ildi età di 40. Niente da fare perciò per, 45, che si è ritirato ufficialmente nel 2021 e vede tramontare l’idea olimpica. SportFace.