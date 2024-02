(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Cambia ladel boxitaliano:di Celine Song, candidato a 2 premi Oscar, incassa 854.526 euro (1.095.282 euro complessivi) nel weekend (2.335 media copia) e scalza dal primato ‘Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos, ora secondo con 642.883 euro e 7.359.883 euro complessivi (il maggior incasso fatto registrare finora nel 2024). Poco da festeggiare per le altre uscite del fine settimana: ‘Madame Web’ certifica la china discendente dei vari universi Marvel con 622.145 euro (781.831 euro totali),di Giovanni Veronesi ècon 544.929 euro (643.222 euro totali), ‘Tutti tranne te’ scende al quinto posto con 432.109 euro e quasi 6 milioni complessivi (5.988.225 euro). Si ferma solamente al sesto posto ...

Box office, 'Past Lives' conquista la vetta: 'Romeo è Giulietta' solo quarto: Cambia la vetta del box office italiano: 'Past Lives' di Celine Song, candidato a 2 premi Oscar, incassa 854.526 euro (1.095.282 euro complessivi) nel weekend (2.335 media copia) e scalza dal primato 'Povere creature!' ...

Oppenheimer trionfa anche ai BAFTA e Barbie rimane a bocca asciutta. Premiato anche Povere Creature: ... così come ai Globe, e come probabilmente accadrà agli Oscar tra poche settimane, Barbie di Greta Gerwig non raccoglie il patentino d'essai rimanendo un solido fenomeno pop di costume e al box office.

Cinema italiano protagonista al botteghino, "Romeo è Giulietta" il più visto del weekend: Ottima accoglienza di pubblico e successo di critica per Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi, che inizia il suo percorso come primo film italiano al Box Office. Con interpretazioni eccezionali e sorprendenti di un grande cast, a partire da Pilar Fogliati che interpreta un doppio ruolo, a Sergio Castellitto, Maurizio Lombardi, Domenico Diele, ...