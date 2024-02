(Di lunedì 19 febbraio 2024) Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio fiacco: l'indice Ftse Mib scende dello 0,2%, in linea con gli altri mercati europei che appaiono incerti in una giornata nella quale Wall Street sarà chiusa per il Presidents Day. Non sono bastate le Borse cinesi che hanno riaperto chiaramente in positivo dopo il lungo ponte delle festività del Capodanno locale a spingere i listini del Vecchio continente, con lo spread Btp-Bund che resta stabile sui 147 punti base. In questo contesto, nel paniere a elevata capitalizzazione dellamilanese, spicca la corsa di Tim (+3% a 0,29 euro) nel giorno di una videoconferenza del commissario europeo all'Economia Gentiloni con l'amministratore delegato del gruppo Labriola. Positivi anche A2a e Saipem (+1%), indell'1,7% Pirelli. Prese dificio su(-2,3% a 6,8) dopo ...

La Borsa di Milano chiude in rialzo l'ottava. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,12% a 31.732 punti. Affonda, dopo i conti, Eni (-3,08%) mentre l'effetto ... (quotidiano)

Avvio leggermente negativo per Piazza affari: il primo indice Ftse Mib scende dello 0,21%. Identico il ribasso per l' Ftse All share. (quotidiano)

La Borsa valori di Milano è un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, entrato in funzione nel 1808, pertanto in ordine cronologico dopo le borse di Venezia nata nel 1600, Trieste nel 1775 e la Borsa di Roma fondata dallo Stato Pontificio il 24 dicembre 1802.

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,21% Agenzia ANSA

Borsa: Milano incerta con l'Europa, bene Tim, in calo Unipol: In questo contesto, nel paniere a elevata capitalizzazione della Borsa milanese, spicca la corsa di Tim (+3% a 0,29 euro) nel giorno di una videoconferenza del commissario europeo all'Economia ...

Borsa: partenza cauta per Europa, a Milano (-0,12%) svetta Tim (+3,7%): (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 feb - Avvio contrastato per le borse europee nella prima seduta di una settimana che sara' ricca di ...

Borsa: l'Asia tiene, listini cinesi positivi dopo le festività: Shanghai sale infatti dell'1,4% e Shenzhen dell'1,5%, con Hong Kong invece debole (-0,7%), ma si tratta di una Borsa che è rimasta aperta in questo cruciale periodo per i consumi della zona. In ...