Borrell | sanzionare coloni Cisgiordania

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 15.55 L'Alto Rappresentante Ue per gli Esteridice di aver "chiesto agli Stati membri diviolenti" ma che ancora manca l'unanimità. In"azioni terroristiche contro la popolazione palestinese".Operazione Rafah? "Tutti temono accada nei prossimi giorni". In caso,"dovrà essere ritenuta contro il diritto umanitario".ha anche dichiarato che occorre "lanciare un messaggio di sostegno all' opposizione russa" e che proporrà di intitolare a Navalny il regime di sanzioni dell'Ue sui diritti umani.

