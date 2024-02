(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Dobbiamo lanciare un messaggio di sostegno all'opposizione russa, proporrò che ildidell'Unione Europea suiumani prenda ildi Alexei, in modo che il suosia ricordato per sempre". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Joseparrivando al consiglio affari esteri.

Agnone (Agnèune in dialetto locale) è un comune italiano di 4 665 abitanti della provincia di Isernia in Molise. Antica città sannita, dal XIII al XIX secolo fece parte del Giustizierato d'Abruzzo e dell'Abruzzo Citra, nel distretto di Lanciano.

Borrell, regime sanzioni Ue sui diritti abbia nome Navalny Agenzia ANSA

Borrell, regime sanzioni Ue sui diritti abbia nome Navalny La Prealpina

La vedova di Navalny incontra i ministri degli Esteri Ue. Ancora vietato l'accesso alla salma: Sarà il regime Navalny per le sanzioni Ue per la tutela dei diritti umani affinché il suo nome sia scritto per sempre nel lavoro per la tutela dei diritti umani". Lo ha dichiarato l'Alto ...

Borrell, regime sanzioni Ue sui diritti abbia nome Navalny: "Dobbiamo lanciare un messaggio di sostegno all'opposizione russa, proporrò che il regime di sanzioni dell'Unione Europea sui diritti umani prenda il nome di Alexei Navalny, in modo che il suo nome si ...

Navalny, oggi fiaccolata bipartisan a Roma. La moglie del dissidente attesa a Bruxelles: Leggi su Sky TG24 l'articolo Navalny, oggi fiaccolata bipartisan a Roma. La moglie del dissidente attesa a Bruxelles ...