Borghi | «Inter | con l’Atlético Madrid un vantaggio! Ecco quale»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È iniziata la vigilia di-Atlético, andata degli ottavi di Champions League., durante Sunday Night Square su DAZN, trova qualcosa che la squadra di Inzaghi può sfruttare. DALL’ITALIA ALL’EUROPA – Stefanosulla Serie A: «L’ha avuto lo stesso passo del Napoli dell’anno scorso, che non ha avuto rivali. Ha avuto la Juventus come avversaria, fino allo scontro diretto e dintorni, però come l’anno scorso c’è una squadra che gioca nettamente meglio degli altri. Ed è nettamente avanti. Favorita anche con? Diciamo 60-40. Quest’anno l’, nei pochi momenti in cui ha avuto difficoltà, l’ha fatto con le squadre che hanno tenuto la palla....