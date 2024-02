Boom di multe | così i Comuni fanno cassa Salvini | taglieremo gli autovelox

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «Come ministero siamo impegnati per limitare il moltiplicarsi degli"fai-da-te" ovunque». Lo scrive il ministro dei Trasporti, Matteo, su X commentando l'articolo del «Sole 24 Ore» suldiinte l'anno scorso. E spiega: «I rilevatori di velocità sono utili nei punti e nelle strade più a rischio, ma non possono essere piazzati ovunque, senza alcuna motivazione di sicurezza, solo per tartassare lavoratori e automobilisti». Secondo i fati pubblicati dal «Sole» nel 2023 famiglie e privati cittadini hanno pagato 1,535 miliardi di euro instradali ai, con un aumento del 6,4% sull'anno prima e +23,7% sul 2019. Anche al netto dell'inflazione, l'aumento rispetto all'anno pre-Covid è del 6,9%. Le sanzioni sono una realtà solo ...

