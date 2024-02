Bonus psicologo | importi e come fare domanda dal 18 marzo 2024

Bonus psicologo fino a 1500 euro, domande dal 18 marzo: pronta la Circolare INPS

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il Decreto legge 30 dicembre 2021 numero 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 numero 15, ha previsto all’articolo 1-quater, comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (da qui il nome) destinato a fornire assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di ansia, depressione, stress e fragilità psicologica.La misura, inizialmente prevista per l’anno 2022, è stata resa strutturale con la Manovra 2023, la quale ha peraltro innalzato l’importo massimo dela 1.500 euro per persona.Alla luce del Decreto ministeriale del 24 novembre 2023 con cui sono stati definiti i tempi per la presentazione delladi accesso al contributo, ...

Il periodo per richiedere il Bonus psicologo 2024 , un contributo per sostenere le spese legate alla psicoterapia, è stato annunciato dall’Istituto Nazionale ... (news.robadadonne)

The Ferragnez, è crisi per la coppia regina dei social: The Ferragnez, scendono i titoli di coda. Almeno stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, lui parte per Miami con la sua assistente (con Vittoria che abbracciandolo chiede ma poi torni e lu ... ansa

Milleproroghe 2024 è legge, cosa cambia: Considerando i cinque giorni di tolleranza il versamento può essere effettuato come tempestivo entro il 20 marzo 2024. Bonus psicologo Un emendamento del decreto Milleproroghe ha stanziato dieci ... money

Stressati e ansiosi, l’altro volto dei napoletani: “Ma solo uno su dieci va dallo psicologo”: Ad avere un peso specifico, naturalmente, anche considerazioni economiche: il 32% di chi non è ricorso a uno psicologo o psicoterapeuta, pur avendo avuto delle difficoltà, dice di non averlo fatto per ... napoli.repubblica