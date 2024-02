Bologna vs Hellas Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. Le ambizioni Champions dei felsinei si scontrano con l’obiettivo salvezza degli scaligeri che hanno ripreso a crederci.vssi giocherà venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’AraVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù non vogliono smettere di sognare come testimonia il quarto posto raggiunto in compagnia dell’Atalanta. Dopo la splendida vittoria ottenuta nell’ultimo turno sul campo della Lazio, la terza consecutiva, la squadra di Thiago Motta crede ancora di più nella possibilità di raggiungere un traguardo storico Gli scaligeri sono sempre terz’ultimi, ma nelle ultime due giornate hanno dato confortanti segnali di ripresa ...