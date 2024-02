Bologna | Thiago Motta | “Zirkzee? Ragazzo fantastico Ha una qualità…”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha voluto parlare della vittoria contro la Lazio oggi in trasferta. Ecco le dichiarazioni L’allenatore del ... (calcionews24)

Bellissimo come un pomeriggio in Vespa sui colli bolognesi. Questo è l’aggettivo giusto per descrivere il Bologna che sbanca anche... (calciomercato)

Sono passati più di trent'anni, ma il suo nome fa ancora rima con flop. E non per accanimento o per cattiveria, ma semplicemente... (calciomercato)

Trc sport Bologna di lunedì 19 febbraio 2024: Calcio: Il Bologna sbanca l'Olimpico, supera 1 - 2 la Lazio e torna al quarto posto in classifica, insieme all'... - Thiago Motta:'Champions League Troppo presto per parlarne. Abbiamo vinto ...

Più Zombi che Zambo a centrocampo. Più ciola che Chiolito in attacco. Ma quale zona Mazzarri: Quarta vittoria consecutiva per il Bologna che espugna l'Olimpico. Gioca così bene Thiago che a volte ricorda una squadra di Fra Cipolla di qualche secolo fa. E fa venire i lucciconi. Mi piace per ...

Sabatini: 'Thiago Motta ha già comunicato al Bologna che andrà via': Il giornalista sportivo Sabatini parla del futuro professionale di Thiago Motta " Thiago Motta ha già comunicato al Bologna che andrà via", sono state queste le dichiarazioni di Sandro Sabatini a ...