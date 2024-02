Bologna | la grande bellezza Vince anche in casa della Lazio Una rimonta che sa di Champions

(Di lunedì 19 febbraio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini C’è unprato verde dove più che speranze, nascono certezze: ildi Thiago Motta è una solida meraviglia che può puntare alla. Sul prato verde dell’Olimpico chi avrebbe mai pensato di vedere Joey Saputo pazzo di gioia correre con il sorriso e i pugni chiusi alla Gianni Morandi? E’ successo al fischio finale, quando è deflagrata la festa rossoblù per la vittoria insulla. Verrebbe da definirla un’altra impresa, se non fosse che la vera impresa adesso la devono fare gli altri quando incontrano il. A Roma arriva la quarta vittoria di fila in campionato che fa decollare i rossoblù a 45 punti con l’Atalanta. In pratica, un charter privato con destinazione Europa, mentre le altre a terra si fanno puntini sempre ...

La Virtus Pallacanestro Bologna, attualmente sponsorizzata Segafredo, è un club italiano di pallacanestro fondato nel 1927, unica sezione professionistica della Società di Educazione Fisica Virtus.

Cremonini grande tifoso rossoblù e il post dopo la vittoria: “Come vorrei che Lucio vedesse questo Bologna...” il Resto del Carlino

ALLEGRI, SE NON VINCI COSA RIMANE: Inesorabilmente quando le cose non funzionano l'allenatore finisce al centro delle polemiche e delle recriminazioni. Fino a quattro settimane fa, tutti parlavano di grande lavoro di ...

Incendio in una palestra, salvato il gestore dalle fiamme: Per cause ancora in corso di accertamento, un incendio è scoppiato all'interno di una palestra, la Gym Republic di via Ugo Lenzi, nei pressi del PalaDozza. Il fumo ha invaso i locali, arrivando anche ...

Serie A: tonfo Milan a Monza, vincono Bologna e Roma: La 25° giornata di campionato si chiude con il tonfo del Milan a Monza: finisce 4-2 per i brianzoli e così i rossoneri falliscono l’assalto al secondo ...