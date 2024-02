Biscotti con pistacchi e gocce di cioccolato | facilissimi e super golosi!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 19 febbraio 2024) In famiglia tutti amiamo iquindi preparo molto spesso dei buonissimiaicondi. La ricetta di questifatti in casa è alla portata di tutti e piace sia ai grandi che ai bambini. In questo modo faccio mangiare a tutti in casa deisani, integrali e allo stesso tempogolosi. Uno tirerà l’altro. Questi, come detto sopra, sono molto facili da fare. Infatti i procedimenti da seguire sono molto intuitivi e anche veloci. Come ingredienti uso: 60 gr di zucchero bianco da tavola oppure di zucchero di canna 45 ml di latte 10 gr disgusciati e tritati Aroma di vaniglia qualche goccia Sale fino da cucina un pizzico 200 gr di farina di tipo ...