Biathlon No Dorothea | non può e non deve finire così Meriti un’uscita di scena degna di una prima attrice!

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ah Tiradora stanca, stanotte ho pianto pensando a te. C’è un po’ della mia vita nella tua vita che se ne va. D’accordo, l’attacco è forse eccessivamente melodrammatico. Oppure no? Dopotutto, nella giornata di domenica 18 febbraio potremmo aver assistito all’atto conclusivo della carriera diWierer. Nel qual caso, se ne sarebbe andata una vita agonistica che ha segnato gli ultimi tre lustri delglobale, contribuendo a elevarne in maniera esponenziale la popolarità, soprattutto nel nostro Paese. La veterana altoatesina ha comunicato di aver optato per porre fine anticipatamente alla propria stagione 2023-24 con la mass start iridata, specificando altresì di non aver ancora preso alcuna decisione in merito al proseguo della propria carriera di biathleta. In estate collaborerà con Eurosport in relazione ai Giochi olimpici di Parigi 2024, ...