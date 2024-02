Berlusconi | venduta la villa di Lampedusa Chi la compra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024)Due Palme, l'abitazione che l'allora presidente del Consiglio Silvioacquistò nel 2011 adopo un comizio sull'isola, in piena emergenza migranti legata alla «primavera araba», è stata. Arla, nelle scorse settimane, al termine di una trattativa riservata, è stato l'economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani (Caltanissetta), rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma. L'esperto in management del settore dell'industria multimediale e audiovisiva, secondo boatos che circolano nell'isola, avrebbe pagato lacirca 3 milioni di euro, il doppio di quanto l'avrebbe acquistata il Cavaliere, morto lo scorso 12 giugno.