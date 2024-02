Berlino | Netflix annuncia il ritorno della serie per la stagione 2

(Di lunedì 19 febbraio 2024)ha confermato che, spinoffLa casa di carta, ha ottenuto il rinnovo per la2., progetto prequelLa casa di carta, ha ottenuto il rinnovo per la2 da parte di. Le riprese delle nuove puntate del progetto creato da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato inizieranno nel 2025. IldiNel cast tornerà ovviamente Pedro Alonso, l'interprete di, per raccontare nuovi capitolistoria del personaggio prima degli eventi raccontati in La casa di carta.suha raggiunto la Top 10 in 91 nazioni diverse, ottenendo un ...

