Bergamo | incendio in laboratorio alla scuola del Patronato | evacuate 500 persone

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024). Attimi di panico nella mattinata di lunedì (19 febbraio) al centro formazione professionale delSan Vincenzo, in via Gavazzeni 3. Intorno alle 10.15 all’interno di unche riproduce la stanza di un ospedale è divampato un. In quel momento nell’aula non c’era nessuno, ma il fumo che usciva dalle porte e dalle finestre ha attirato l’attenzione del personale dell’istituto ed è subito scattato l’rme ant. Per prima cosa come da procedura l’intera struttura è stata evacuata, circa 500in totale tra alunni e dipendenti. Nel frattempo sono stati contattati i Vigili del fuoco del comando cittadino che sono intervenuti con un’autobotte e hanno subito domato le fiamme. Sul posto, sempre da prassi, anche un’ambulanza del ...