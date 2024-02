Benzina | rincari record | «In Puglia al ?servito? anche 2 | 5 euro al litro»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lain modalitàsfonda i 2,5alin, in particolare a Taranto. Secondo gli ultimi dati diffusi da Assoutenti, in una pompa ubicata nella città...

La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l’aggravante che i ... (ildenaro)

Roma - L'aumento dei Prezzi dei carburanti è nuovamente al centro dell'attenzione, con un Litro di Benzina che supera la soglia dei 2,5 Euro in ... (abruzzo24ore.tv)

La benzina è un liquido altamente infiammabile, trasparente, di colore giallo chiarissimo, oleoso e dall'odore acuto, ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo a temperature comprese fra i 35 e i 215 °C. Di un litro di petrolio, solo il 10% diventa benzina dopo la prima semplice distillazione. Utilizzando le frazioni più pesanti (gasolio pesante e residui di distillazione) si possono ottenere molecole più piccole adatte a essere usate come benzina, grazie a un trattamento detto cracking catalitico, attraverso il quale gli idrocarburi di maggior peso molecolare vengono frammentati in presenza di un catalizzatore.

Ripartono i rincari: benzina al servito sfonda 2,5 euro, un pieno +5 euro Agenzia ANSA

Benzina, rincari: a Taranto un litro supera quota 2,5 euro Antenna Sud

Benzina aumenta di nuovo e sfonda i 2,5 euro al litro (con l'ombra della speculazione). Ecco dove costa di più: C’è l’ombra della speculazione sul boom del prezzo della benzina in modalità servito che ha sfondato il tetto di 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, ...

Oggi fare il pieno costa quasi 5 euro in più: L'aumento rispetto a inizio anno è pesante. La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con "l'aggravante" che i nuovi li ...

Rincari benzina, la verde cresce ancora e sfonda i 2,5 euro al litro al servito: La benzina continua a salire: due giorni fa 2 euro al libri, oggi ha raggiunto i 2,5 euro al litri. Rischiamo una spirale inflattiva