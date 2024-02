Benzina | Federconsumatori | “Nuova ondata di rialzi per i carburanti”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Secondo lagli aumenti dellasaranno di 8 centesimi mentre per il diesel di 19 centesimi Schizzano di nuovo al rialzo i prezzi dellae soprattutto del diesel. Oggi segnano quota oltre 1,85 euro al litro sullae 1,82 euro al litro sul diesel. Prezzi che, stando alle rilevazioni costanti dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionalesi attestano su livelli davvero eccessivi rispetto alle attuali quotazioni internazionali. Nel dettaglio, secondo le nostre stime, considerando sia le quotazioni che il livello del cambio Euro/Dollaro, il prezzo dellasi attesta a oltre 8 centesimi al litro in più rispetto a quanto dovrebbe, mentre quello del gasolio addirittura a +19 centesimi. Questo determina aggravi importanti a carico ...

