Benevento di nuovo in campo mercoledì | Auteri ha concesso due giorni di riposo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAppuntamento apomeriggio per i giallorossi ai qualihaduedi meritatodopo le tre gare disputate in appena una settimana. Oggi la squadra si è ritrovata all’Imbriani per una seduta di scarico riservata a chi è sceso ina Picerno mentre gli altri hanno svolto solo un lavoro di attivazione muscolare. Il tecnico di Floridia, dopo le tante energie fisiche e mentali spese, ha optato per questa scelta in modo da consentire al gruppo di ricaricare le pile in vista del match contro il Sorrento in programma lunedì (20:45) al “Ciro Vigorito”. Sotto osservazione Capellini, assente al “Curcio” per un problema al quadricipite accusato contro il Cerignola e Talia, uscito ieri sera dopo un quarto d’ora della ripresa per ...