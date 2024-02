Benevento da urlo | espugnata Picerno 1-2 | Ciciretti e Carfora rivoltano la gara come un calzino Terranova da leader

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiAll’inferno e ritorno. Questa, in estrema sintesi, la pazza serata vissuta dal(48) al ‘Curcio’ dove i giallorossi sono andati subito sotto, salvo poi rivoltare launin poco più di sessanta secondi imponendosi 2-1 e conquistando in un colpo solo tre punti e il momentaneo terzo posto solitario, a -1 dallo stesso(49). Ma le notizie positive non sono finite qui perché la capolista Juve Stabia (55) è caduta a Catania (2-0) mentre Crotone (43) e Taranto (46) non si sono fatte del male (2-2) consentendo ai giallorossi di guadagnare punti su entrambe. L’avvio è stato un vero e proprio incubo per il, subito sotto al 6’ quando Berra (voto 6), ha gestito in maniera pessima un possesso quasi sulla bandierina del calcio ...