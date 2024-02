Bene che si siano dati regole Occupazioni | Valditara promuove gli studenti

Pnrr: Fitto, decreto in Cdm Non c'e' scadenza, quindi nessun ritardo: Bisogna fare bene, non in fretta. Non abbiamo nessuna scadenza, e' un decreto molto importante ...Pnrr quindi avra' anche una serie di elementi molto rilevanti dal punto di vista sia finanziario che ...

Allerta smog in Pianura Padana: ci si può allenare all'aperto Le mascherine servono Le risposte dell'esperto: Ma cosa possono fare i singoli cittadini di fronte a livelli così elevati di inquinamento atmosferico Ci sono attività che è meglio evitare Stare in casa fa bene Lo abbiamo chiesto ad Alessandro ...

Docenti: più di 500mila domande presentate per il concorso, Anief chiede soluzioni per i precari: Sono numeri importanti ed è importante prepararsi bene, così come è importante Anief in collaborazione con Eurosofia che organizza dei percorsi specializzati che permettono anche un ripasso veloce ...