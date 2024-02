Beautiful Anticipazioni Americane | Eric fa una pericolosa richiesta a Zende!

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ledici rivelano che sono in arrivo nuovi guai per Zende, Luna e RJ. A peggiorare la situazione già piuttosto traballante ci si è messo, con unamolto particolare per il nipote più grande. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.