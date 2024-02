Beach soccer | Mondiali | azzurri ko ai rigori con gli Emirati Arabi ma passano ai quarti da primi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dubai, 19 feb. - (Adnkronos) - Nell'ultima gara del girone, con la qualificazione aidel mondiale già acquisita, la Nazionale diha perso 3-1 aicon glipadroni di casa (0-0 dopo il supplementare). Nonostante la sconfitta Italia aida prima del girone in virtù di una migliore differenza reti (+6 contro il +2 di UAE). Aidecisivi gli errori di Giordani, Fazzini e Josep. L'Italia prende anche 6 legni in tutta la partita e Jamal, portiere degli, è stato eletto migliore in campo. Idi finale sono previsti giovedì 22 contro una fra Tahiti e Iran che si sfideranno nel prossimo match a Dubai.

Marco Giordani saluta il Montespaccato per un po', rappresenterà l'Italia ai Mondiali di Beach Soccer

Marco Giordani saluta il Montespaccato per un po', rappresenterà l'Italia ai Mondiali di Beach Soccer

Italbeach soccer è già ai quarti di finale del Mondiale in Dubai: BEACH SOCCER - Italia è qualificata ai quarti di finale dei campionati del mondo che si stanno disputando in Dubai. Tutto ciò grazie al successo degli Emirati Arabi Uniti sugli Usa per 3 - 2 dopo i ...