Beach soccer | l’Italia perde ai rigori con gli Emirati Arabi Uniti ma passa comunque il girone da prima ai Mondiali

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo due vittorie convincenti su Statied Egitto,inciampa all’ultimo ostacolo econtro glinel terzo incontro della fase a gironi dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento sulla sabbia di Dubai. Gli Azzurri, nonostante questo ko, difendonoilto del raggruppamento grazie ad una migliore differenza reti rispetto alla selezionena e avanzano ai quarti di finale dadel gruppo A, con all’orizzonte un incrocio ai quarti contro una tra Iran e Tahiti. Primo tempo molto tattico ed equilibrato, in cuisi rende pericolosa con due conclusioni di Casapieri ...

Italbeach soccer è già ai quarti di finale del Mondiale in Dubai: BEACH SOCCER - Italia è qualificata ai quarti di finale dei campionati del mondo che si stanno disputando in Dubai. Tutto ciò grazie al successo degli Emirati Arabi Uniti sugli Usa per 3 - 2 dopo i ...