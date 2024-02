Bayern Monaco | Bild | tensione in spogliatoio | Kimmich e Low sfiorano la rissa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo la sconfitta contro il Bochum, nellodelsi è creata un’atmosfera tesa. Secondo quanto riportato da, Joshuae Zsolt Low – vice di Tuchel – sarebbero quasi arrivati alla. Ad intervenire prima del contrasto fisico tra i due, sarebbe stato il capitano Manuel Neuer. E’ la terza sconfitta consecutiva per la squadra, battuta in campionato dal Bayer Leverkusen e in Champions League dalla Lazio e lone sta risentendo. A raccontarlo è Lothar Matthaus, ex calciatore e ora opinionista per Sky Sport Deutschland. Diversi membri della rosa sarebbero in crisi con lo staff tecnico, tra cui – oltre a– Muller, Goretzka e De Ligt. SportFace.